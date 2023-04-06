СМИ пишут, что Армения примет участие в учениях стран НАТО: у Пашиняна это не подтверждают

Официальный представитель Пентагона, заявила что к учениям под руководством США присоединятся страны, не входящие в НАТО, в частности, состоящая в ОДКБ Армения. Однако позже Ереван был удален из списка.

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В Пентагоне анонсировали начало многонациональных учений Defender 23, в которых примут участие не только члены НАТО, но другие страны. Об этом сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 6 апреля.

Сингх сообщила, что учения стартуют 22 апреля и продлятся около двух месяцев. В рамках Defender 23 будет задействовано примерно 13 000 единиц техники из предварительно размещенных запасов.

Предполагалось, что в учениях будут участвовать Вооруженные силы США, армии стран-членов НАТО, а также войска Армении, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Косово.

"Приблизительно 9000 военнослужащих США и около 17 000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров будут участвовать в учениях, которые пройдут в 10 различных европейских странах", — сказала Сингх.

Однако позже из официального сайта Пентагона было удалено упоминание об Армении, которая до сих пор состоит в ОДКБ.

Участие Армении в учениях НАТО: что об этом известно

По данным "Радио Азатутюн" Минобороны США исключило Армению из ранее опубликованного списка участников учений Defender 23, а в армянском оборонном ведомстве не подтвердили участие страны в учениях под руководством США. В Пентагоне также никак не прокомментировали изменения в упомянутом списке.

"Таким образом, было неясно, соглашался ли Ереван сначала присоединиться к военным учениям, прежде чем принять решение о выходе из них", — констатировали журналисты.

Авторы публикации отметили, что в 2021 году Армения почти отправила своих военных на учения под руководством США, однако в последний момент отказалась от этой инициативы.

Напомним, что 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не станет принимать участие в военных учениях ОДКБ. По словам главы армянского правительства, участие в учениях ВС РФ создает угрозу для страны.

После отказа Армении, 14 февраля, российский генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" пройдут на территории Кыргызстана.

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