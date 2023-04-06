ЗМІ пишуть, що Вірменія візьме участь у навчаннях країн НАТО: у Пашиняна це не підтверджують

Офіційний представник Пентагону заявила, що до навчань під керівництвом США приєднаються країни, які не входять до НАТО, зокрема Вірменія, яка належить до ОДКБ. Однак пізніше Єреван був вилучений зі списку.

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У Пентагоні анонсували початок багатонаціональних навчань Defender 23, у яких візьмуть участь не лише члени НАТО, а й інші країни. Про це сказала речник Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 6 квітня.

Сінгх повідомила, що навчання стартують 22 квітня і триватимуть близько двох місяців. У межах Defender 23 буде залучено приблизно 13 000 одиниць техніки із попередньо розміщених запасів.

Передбачалося, що у навчанні братимуть участь Збройні сили США, армії країн-членів НАТО, а також війська Вірменії, Молдови, Боснії та Герцеговини, Косово.

"Приблизно 9000 воєннослужбовців США та близько 17 000 воєннослужбовців із 26 країн-союзників та партнерів братимуть участь у навчаннях, які пройдуть у 10 різних європейських країнах", — сказала Сінгх.

Однак пізніше з офіційного сайту Пентагону було видалено згадку про Вірменію, яка досі перебуває в ОДКБ.

Участь Вірменії у навчаннях НАТО: що відомо

За даними "Радіо Азатутюн", Міноборони США виключило Вірменію з раніше опублікованого списку учасників навчань Defender 23, а в вірменському оборонному відомстві не підтвердили участь країни в навчаннях під керівництвом США. У Пентагоні також не прокоментували зміни у згаданому списку.

"Таким чином, було неясно, чи погоджувався Єреван спочатку приєднатися до військових навчань, перш ніж ухвалити рішення про вихід із них", — констатували журналісти.

Автори публікації зазначили, що у 2021 році Вірменія майже відправила своїх воєнних на навчання під керівництвом США, проте в останній момент відмовилася від цієї ініціативи.

Нагадаємо, що 10 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не братиме участі у військових навчаннях ОДКБ. За словами глави вірменського уряду, участь у навчаннях ЗС РФ створює загрозу для країни.

Після відмови Вірменії, 14 лютого, російський генерал-полковник Анатолій Сидоров повідомив, що навчання ОДКБ "Непорушне братство-2023" пройдуть на території Киргизстану.

Ми також писали, що 24 березня Конституційний суд Вірменії визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У Кремлі назвали наміри Єревана приєднатися до Римського статуту МКС "неприйнятними".