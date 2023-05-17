В Армении местная организация пыталась похитить сына премьера Пашиняна, — СМИ

По данным журналистов, попытка похищения сына премьер-министра произошла возле его дома. В результате происшествия Ашот Пашинян получил травму ноги.

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В Армении произошла попытка похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Никола Пашиняна. Данное преступление было организовано членами местной организации. Об этом пишет местное издание "Айкакан жаманак", главредом которого является супруга Никола Пашиняна — Анна Акопян.

По предварительным данным, попытка похищения сына премьер-министра произошла возле его дома. Участники этого инцидента являются членами организации "Зов сынов". Они вынудили Ашота Пашиняна сесть в их автомобиль, однако впоследствии он успел выбраться из машины, и в результате происшествия он был сбит другим автомобилем, двигавшимся сзади.

"В результате Ашоту Пашиняну была ранена нога, а члены "Зова сыновей" скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился к правоохранителям", — пишет издание.

Напомним, что в декабре прошлого года Пашинян критиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Они не контролировали Лачинский коридор, поэтому его заняли азербайджанские военные.

Депутат азербайджанского Меджлиса Расим Мусабеков 3 апреля допустил вариант свержения правительства Пашиняна военными иранского Корпуса стражей Исламской революции.