В Луганске пропал интернет: банкоматы не работают, – росСМИ

Проблема коснулась и нескольких городов захваченной Луганщины. А в соседней неподконтрольной части Донетчины связь работает, "Ростелеком" говорит о сбое на одной из европейских площадок обмена трафиком.

Во временно оккупированном Луганске и нескольких захваченных городах области не работает интернет и банкоматы. Об этом сообщило 23 мая российское агентство "РИА Новости".

Причины сбоя неизвестны. Примерные сроки восстановления работы интернета и банкоматов в Луганске и других городах, подконтрольным российским оккупантам, не сообщаются.

Российское "министерство связи "ЛНР" в общении с агентством ТАСС подтвердило отключение интернета в Луганске и окрестностях. В оккупированных районах Донецкой области, по данным пропагандистов, интернет работает в обычном режиме.

"Ростелеком" позднее уточнил, что доступ к зарубежным интернет-ресурсам может быть затруднен из-за сбоев на одной из европейских площадок обмена трафиком. Подключены резервные каналы, а сети "Ростелекома" в России работают штатно.

Напомним, что в апреле сообщество ИТ-АРМИИ Украины устроило масштабную DDoS-атаку на сайты российского оборонного концерна "Калашников".

Российская газета "Коммерсант" писала в мае прошлого года о неспособности специалистов справиться с хакерскими атаками на сайты госструктур и компаний. Украинские киберспециалисты используют российские IP-адреса, а системы распознают их как субъекты из РФ.