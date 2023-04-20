Хактивисты атаковали производителя оружия из РФ "Калашников": сайты убрали из интернета

Теперь интернет-ресурсы главного поставщика оружия для армии российских оккупантов недоступны ни в одной стране мира, даже в России.

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Масштабную DDoS-атаку провело сообщество ИТ-АРМИИ Украины на сайты, которые принадлежат концерну "Калашников", сообщается в телеграмм-канале сообщества.

"Куля — дура, DDoS — молодець! Всі ресурси групи компаній "Калашніков" отримали міцного ляпаса від IT ARMY і тепер відсутні в інтернеті. Ну що, потримаємо їх під подавлюючим вогнем?", — говорится в сообщении ИТ-АРМИИ.

IT ARMY OF UKRAINE оставила интернет без сайтов "Калашникова" Фото: Соцести

Как видно по скриншотам, которые хакеры-добровольцы разместили под сообщением, сайты группы компании не доступны во всем сегменте интернета, включая даже родную Россию. Как быстро восстановят доступ к ресурсам "Калашникова" их администраторы пока непонятно, но DDoS-атаку может поддержать любой желающий, воспользовавшись простыми и удобными инструментами ИТ-АРМИИ Украины.

Для этого не нужно быть крутым айтишником или хакером, достаточно установить специальное ПО от ИТ-АРМИИ Украины, и принимать участие в "зачистке" интернета от ресурсов оккупантов.

ИТ-АРМИЯ Украины – это сообщество ИT-специалистов со всего мира, объединившихся после нападения России на Украину. Ежедневно эксперты и все желающие могут "бомбить" DDoS-атаками более 800 целей.

Главная цель сообщества — приблизить победу Украины в войне, истощая экономику стран-агрессоров, мешая работе важных финансовых, инфраструктурных, государственных сервисов и деятельности крупных налогоплательщиков. Члены ИТ-АРМИИ Украины также блокируют вражескую медиапропаганду и доносят правду о войне.

Ранее Фокус писал, что украинские хакеры раскрыли офицеров ВС РФ, причастных к бомбежке Мариуполя.