Хактивісти атакували виробника зброї з РФ "Калашників": сайти прибрали з інтернету

Наразі інтернет-ресурси головного постачальника зброї для армії російських окупантів недоступні в жодній країні світу, навіть у Росії.

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Масштабну DDoS-атаку провела спільнота ІТ-АРМІЇ України на сайти, що належать концерну "Калашніков", повідомляється у телеграм-каналі спільноти.

"Куля — дура, DDoS — молодець! Всі ресурси групи компаній "Калашніков" отримали міцну ляпаса від IT ARMY і тепер відсутні в інтернеті. Ну що, потримаємо їх під подавлюючим вогнем?", — йдеться у повідомленні ІТ-АРМІЇ.

IT ARMY OF UKRAINE залишила інтернет без сайтів "Калашнікова" Фото: Соцмережі

Як видно зі скріншотів, які хакери-добровольці розмістили під повідомленням, сайти групи компанії не доступні у всьому сегменті інтернету, включаючи навіть рідну Росію. Як швидко відновлять доступ до ресурсів "Калашнікова" їх адміністратори поки що незрозуміло, але DDoS-атаку може підтримати будь-який охочий, скориставшись простими та зручними інструментами ІТ-АРМІЇ України.

Для цього не потрібно бути крутим айтівцем чи хакером, достатньо встановити спеціальне ПЗ від ІТ-АРМІЇ України та брати участь у "зачистці" інтернету від ресурсів окупантів.

ІТ-АРМІЯ України – це спільнота ІТ-фахівців зі всього світу, які об'єдналися після нападу Росії на Україну. Щодня експерти та всі охочі можуть "бомбити" DDoS-атаками понад 800 цілей.

Головна мета спільноти – наблизити перемогу України у війні, виснажуючи економіку країн-агресорів, заважаючи роботі важливих фінансових, інфраструктурних, державних сервісів та діяльності великих платників податків. Члени ІТ-АРМІЇ України також блокують ворожу медіапропаганду та доносять правду про війну.

Раніше Фокус писав, що українські хакери розкрили офіцерів ЗС РФ, причетних до бомбардування Маріуполя.