США хотят избежать ошибок программы F-35 при заказе истребителей 6 поколения

В настоящее время F-35 фактически в монопольной собственности Lockheed Martin, она будет оставаться у них до тех пор, пока самолеты будут эксплуатироваться в Воздушных силах.

Воздушные силы США сосредоточены на избегании ошибок, которые были с истребителем 5 поколения F-35. В ближайшие годы военные планируют закупать самолет 6 поколения. Об этом сообщает Defense News.

В ходе встречи с журналистами в ВВС США заявили, что они готовятся к программе NGAD – воздушное доминирование следующего поколения. Одна из ошибок военных с F-35 это то, что они не получили все данные о техническом обслуживании истребителя от подрядчика Lockheed Matrin.

Более 20 лет назад армия США приняла философию закупок, известную под названием Total System Performance (общая эффективность системы). Она предполагает, что подрядчик будет обладать монопольным правом на самолеты на протяжении всего жизненного цикла.

"По сути, это создает бессрочную монополию. Я потратил годы на борьбу против злоупотреблений при закупке F-35, и мы все еще боремся с этим в какой-то степени. Поэтому мы не планируем делать это именно с NGAD", — заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Программа NGAD будет очень дорогой, один самолет будет стоить несколько сот миллионов долларов. Поэтому ВВС не могут позволить себе работать с несколькими подрядчиками. Следовательно, в 2024 году Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman будут соревноваться за контракт с Пентагоном. Планируется создать не только истребители, но и беспилотники-ведомые, чтобы армия США имела господство в будущей воздушной войне.

Напомним, в 2024 году армия США подпишет контракт на разработку и производство самолетов NGAD.

27 сентября СМИ писали, что США стремятся обыграть Китай в создании истребителя 6 поколения. Китай хочет получить свою разработку до 2035 года.