"Есть продвижение": в Минобороны отчитались о ситуации в Бахмуте (карта)

ВС РФ, как отметила замминистра Анна Маляр, пытаются занять более выгодные позиции и зачищают районы, которые уже находятся под их контролем. Силы обороны, в свою очередь, имеют незначительное продвижение по флангам на севере и юге от Бахмута.

Украинские военные продолжают оборонять Бахмутское направление, а активность российских оккупантов немного снизилась за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале написала замминистра обороны Анна Маляр 23 мая.

По ее словам, несмотря на то, что попытки продвинуться на этом участке снизились со стороны противника, количество обстрелов находится на стабильно высоком уровне. Российские оккупанты продолжают тактику зачистки районов, которые им удалось взять под свой контроль.

"Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои, враг пытается занять выгодные займы, но ему это не удается. На некоторых участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", — говорится в сообщении.

ВСУ продолжают держать оборону Бахмута Фото: deepstatemap.live ВСУ продолжают держать оборону Бахмута Фото: deepstatemap.live

Высказался о ситуации на Бахмутском направлении и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, украинские защитники держат небольшой плацдарм в районе "Самолет", что не позволяет россиянам полностью взять контроль над Бахмутом.

"Мы удерживаем ряд зданий в Бахмуте. И у нас есть еще там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города", — говорится в сообщении.

На этот участок ВСУ продолжают поступать боеприпасы, а также все необходимое для обороны города. Нашим Силам обороны удается продвигаться по всем флангам.

Что касается бойцов ЧВК "Вагнер", то у них нет снарядного голода, о котором заявлял Евгений Пригожин. У них другая проблема — с личным составом, так как восполнять потери неоткуда.

Напомним, 23 мая СМИ показали спутниковые снимки Бахмута до и после боев за город. Аналитик Джеймс Рэндс заявил, что Россия потеряла в битве за Бахмут очень много сил, но смогла захватить лишь "немного разбитого щебня".