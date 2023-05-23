"Универсальный воин": чем отличается морпех от обычного пехотинца (фото)

Командующий Юрий Содоль заявил, что морского пехотинца нужно дольше готовить, а чтобы получить берет, необходимо пройти испытание.

Командующий морской пехотой ВМС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль рассказал в интервью АрмияInform, чем морпех отличается от пехотинца.

Разница начинается в том, как морскому пехотинцу заслужить берет. Для этого нужно пройти полосу препятствий. Традиция была заложена еще в 1994 году в Крыму. В 2021 году утвердили Стандарт подготовки и проведения ритуала составления Клятвы морпеха. Также из-за оккупации Крыма построили новую полосу препятствий, которая сейчас находится под временной оккупацией на Олешковских песках.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в ВМС Украины было:

две бригады морской пехоты;

отдельная артиллерийская бригада;

реактивный артиллерийский полк;

отдельный батальон морской пехоты.

Чем отличается матрос-морпех от обычного пехотинца?

"Существенное отличие матросов-морпехов от обычной пехоты — длительная подготовка, военная подготовка. Это должны быть универсальные воины, умеющие управлять любым видом военной техники, стрелять из всех видов оружия, воевать на суше, море и в воздухе. Следует понимать, подготовка морпеха — дело не одного месяца, на это необходимо, по крайней мере, несколько лет", — пояснил Содоль.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль

Он также добавил, что, кроме боевой подготовки, уделяется внимание и моральной и мировоззренческой части. Священник Андрей Зелинский, экс-капеллан 36-й бригады создал руководство по военному лидерству в морской пехоте.

Кроме того, с 2018 года в ВСУ начали активно внедрять J-структуру штабов, как в странах НАТО.

Напомним, 16 мая одному из руководителей 501-го батальона морпехов вручили подозрение в государственной измене.

28 апреля Фокус сообщал, что вновь созданная 37-я бригада морской пехоты получила современное западное вооружение.