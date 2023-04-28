M-ATV, AMX-10RC и ракеты APWKS: чем вооружают новосозданную 37-ю бригаду морпехов (фото)

Украинские морпехи получили тяжелую технику от партнеров в США и ЕС, а волонтеры из фонда "Вернись живым" передали им модернизированные в Болгарии пулеметы ПКМ.

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В Украине сформирована еще одна бригада морской пехоты с номером 37. Ее бойцы получили новейшее западное вооружение. Об этом стало известно из фотографий, опубликованных пресс-службой 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Отмечается, что морпехи постоянно проводят тренировки по боевой подготовке, чтобы быть готовыми к контрнаступлению. Учения позволяют отточить навыки почти до автоматизма.

Какое вооружение получила 37 бригада морской пехоты?

На опубликованных фото из учений заметно, что морские пехотинцы получили французские боевые бронированные машины AMX-10RC, американские броневики M-ATV и другую технику. Осваивали современную западную технику в странах ЕС.

ББМ AMX-10RC еще называют легким колесным танком, потому что машина имеет 105-мм пушку, которая требует специальных боеприпасов. Это слабо бронированная машина, которая выдержит попадание 23-мм пушки спереди и 14,5 пулемета вокруг. Ее основными преимуществами являются скорость, мощная пушка и проходимость. Также ББМ имеет гидравлическую подвеску, позволяющую наклонять корпус машины. Франция передала Украине около 30 машин AMX-10RC.

Морпих в AMX-10RC

M-ATV – это броневик американской компании Oshkosh. Он создан на основе приобретенного опыта американской армии во время войны в Афганистане и Ираке. Броневик имеет защиту класса MRAP – это означает защиту от мин и засад. Состоит на вооружении армии США с 2009 года.

В основе броневика лежит шасси от грузовика MTVR с независимой подвеской TAK-4. V-образное днище корпуса защищает экипаж от взрывов. Корпус машины выдерживает попадание пуль калибром 7,62 мм. Стандартным вооружением M-ATV является гранатомет Mk-17, пулемет M2 Browning, а также ПТРК TOW.

M-ATV на учениях

Также бойцы 37 бригады получили высокоточные ракеты APWKS. Их уже используют против российских оккупантов. APWKS – это система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70. Комбинация системы наведения вместе с неуправляемыми ракетами создает точный и недорогой комплекс для удара по бронированным и небронированным целям как на земле, так и в воздухе. Известно, что этот комплекс передала Германия в январе 2023 года. Пусковую установку обычно устанавливают на самолеты и вертолеты ВВС США, однако есть специальные версии, позволяющие закрепить APWKS даже на пикап.

Из чего состоит APWKS

Благотворительный фонд "Вернись живым" вооружил пулеметчиков 37-й бригады новыми пулеметами. Волонтеры приобрели 1460 пулеметов калибра 7,62 за 6,57 млн евро для разных бригад ВСУ. В "Новинарні" пишут, что это MG-1MS завода "Арсенал" — модернизация пулемета ПКМ, которая получила больший на 30% ресурс ствола.

Пулемет MG-1MS от волонтеров

Напомним, 29 марта в сети появилось видео с первыми тяжелыми разведывательными бронемашинами AMX-10 RC. На машине проехал министр обороны Алексей Резников.

Также 12 апреля стало известно, что Украина получила бронемашину Oshkosh M-ATV.