M-ATV, AMX-10RC та ракети APWKS: чим озброюють новостворену 37-му бригаду морпіхів (фото)

Українські морпіхи отримали важку техніку від партнерів у США та ЄС, а волонтери з фонду "Повернись живим" передали їм модернізовані в Болгарії кулемети ПКМ.

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В Україні сформували ще одну бригаду морської піхоти з номером 37. Її бійці отримали новітнє західне озброєння. Про це стало відомо з фотографій, опублікованих пресслужбою 37-ї окремої бригади морської піхоти.

Зазначається, що морпіхи постійно проводять тренування з бойової підготовки, щоб бути готовими до контрнаступу. Навчання дозволять відточити навички майже до автоматизму.

Яке озброєння отримала 37-ма бригада морської піхоти?

На опублікованих світлинах з навчань помітно, що морські піхотинці отримали французькі бойові броньовані машини AMX-10RC, американські броньовики M-ATV та іншу техніку. Освоювали сучасну західну техніку в країнах ЄС.

ББМ AMX-10RC ще називають легким колісним танком, бо машина має 105-мм гармату, яка потребує спеціальних боєприпасів. Це слабо броньована машина, яка витримає влучання 23-мм гармати спереду та 14,5 кулемета. Її основними перевагами є швидкість, потужна гармата та проходимість. Також ББМ має гідравлічну підвіску, яка дозволяє нахиляти корпус машини. Франція передала Україні близько 30 машин AMX-10RC.

Морпіх у AMX-10RC

M-ATV — це броньовик американської компанії Oshkosh. Він створений на основі набутого досвіду американської армії під час війни в Афганістані та Іраку. Броньовик має захист класу MRAP — це означає захист від мін та засідок. Перебуває на озброєнні армії США з 2009 року.

В основі броньовика лежить шасі від вантажівки MTVR з незалежною підвіскою TAK-4. V-подібне днище корпусу захищає екіпаж від вибухів. Корпус машини витримує потрапляння куль калібром 7,62 мм. Стандартним озброєнням M-ATV є гранатомет Mk-17, кулемет M2 Browning, а також ПТРК TOW.

M-ATV на навчаннях

Також бійці 37-ї бригади отримали високоточні ракети APWKS. Їх вже застосовують проти російських окупантів. APWKS — це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70. Комбінація системи наведення разом з некерованими ракетами робить точний і недорогий комплекс для удару по броньованим та неброньованим цілям як на землі, так і у повітрі. Відомо, що цей комплекс передала Німеччина у січні 2023 року. Пускову установку зазвичай встановлюють на літаки та гелікоптери ВПС США, однак є спеціальні версії, які дозволяють закріпити APWKS навіть на пікап.

З чого складається APWKS

Благодійний фонд "Повернись живим" озброїв кулеметників 37-ї бригади новими кулеметами. Волонтери придбали 1460 кулеметів калібру 7,62 за 6,57 млн євро для різних бригад ЗСУ. У "Новинарні" пишуть, що це MG-1MS заводу "Арсенал" — модернізація кулемета ПКМ, яка отримала більший на 30% ресурс ствола.

Кулемет MG-1MS від волонтерів

Нагадаємо, 29 березня в мережі з'явилося відео з першими важкими розвідувальними бронемашинами AMX-10 RC. На машині проїхався міністр оборони Олексій Резніков.

Також 12 квітня стало відомо, що Україна отримала бронемашини Oshkosh M-ATV.