Німеччина передала Україні 20 пускових установок високоточних систем APWKS

Українську армію посилять системою, яка робить некеровані ракети Hydra 70 високоточними за рахунок лазерного наведення. Такий пристрій дозволить знищувати як наземні, так і повітряні цілі.

Related video

У межах нового пакету військової допомоги Німеччина передала Україні низку озброєння, враховуючи дрони, вантажівки та пускові установки для систем APWKS. Про це повідомляється на сайті федерального уряду.

Українську армію посилять вантажівками, пікапами, системами виявлення дронів, самими дронами, а також броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Повний список має такий вигляд:

20 пускових установок на пікапах для систем APWKS;

30 систем виявлення дронів;

27 датчиків для боротьби з БПЛА;

8 розвідувальних безпілотників;

17 вантажівок 8х8;

12 великовантажних причепів;

1 тягач танків Oshkosh M1070;

7 гусеничних дистанційно керованих машин піхоти;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

63 пікапи;

21 генератор;

32 мобільні системи опалення;

1 машина швидкої допомоги;

7 патрульних машин;

36 400 бавовняних ковдр.

Загальна сума військової допомоги в період із 1 січня 2022 року по 2 січня 2023 року становить уже 2 245 303 401 млн євро.

APWKS — це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70. Розробляли пристрій у кооперації компанії BAE Systems, Northrop Grumman і General Electrics. Комбінація системи наведення з некерованими ракетами у сумі робить точний і недорогий комплекс для удару по броньованих та неброньованих цілях.

[ + – ] Випробування комплексу Vampire

Також таке встановлення можна ставити на пікапи. Комплекс отримав назву Vapmire, а за інтеграцію на машини відповідає компанія L3Harris. APWKS може знищувати як наземні, і повітряні цілі.

Нагадаємо, 4 січня секретар РНБО звернувся до Німеччини із закликом передати танки leopard 2, оскільки війна "вже давно переросла в глобальний конфлікт".

1 січня представник компанії KMW Ніколас Драммонд повідомив, що в Німеччині розпочали виробництво САУ RCH-155 для України. ЗСУ отримають 18 самохідних машин.