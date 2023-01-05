Германия передала Украине 20 пусковых установок высокоточных систем APWKS
Украинскую армию усилят системой, которая делает неуправляемые ракеты Hydra 70 высокоточными за счет лазерного наведения. Такое устройство позволит уничтожать как наземные, так и воздушные цели.
В рамках нового пакета военной помощи Германия передала Украине ряд вооружения, включая дроны, грузовики и пусковые установки для систем APWKS. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.
Украинскую армию усилят грузовиками, пикапами, системам обнаружения дронов, самими дронами, а также бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Полный список выглядит так:
- 20 пусковых установок на пикапах для систем APWKS
- 30 систем обнаружения дронов
- 27 датчиков для борьбы с БПЛА
- 8 разведывательных беспилотников
- 17 грузовиков 8х8
- 12 крупногрузовых прицепов
- 1 тягач танков Oshkosh M1070
- 7 гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины
- 63 пикапа
- 21 генератор
- 32 мобильные системы отопления
- 1 машина скорой помощи
- 7 патрульных машин
- 36 400 хлопковых одеял
Общая сумма военной помощи в период с 1 января 2022 года по 2 января 2023 года составляет уже 2 245 303 401 млн евро.
APWKS — это система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70. Разрабатывали устройство в кооперации компании BAE Systems, Northrop Grumman и General Electrics. Комбинация системы наведения с неуправляемыми ракетами в сумме делает точный и недорогой комплекс для удара по бронированным и небронированным целям.
Также такую установку можно ставить на пикапы. Комплекс получил название Vapmire, а за интеграцию на машины отвечает компания L3Harris. APWKS может уничтожать как наземные, так и воздушные цели.
Напомним, 4 января секретарь СНБО обратился к Германии с призывом передать танки leopard 2, так как война "уже давно переросла в глобальный конфликт".
1 января представитель компании KMW Николас Драммонд сообщил, что в Германии начали производство САУ RCH-155 для Украины. ВСУ получат 18 самоходных машин.