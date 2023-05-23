"Хочу расставить все точки": Пушилин отправился в Бахмут и "пояснил" за название города

По словам главы "ДНР", в городе на Донбассе он планирует осмотреть фронт и якобы начать работу профильных ведомств. Отдельно он отметил, что ведутся работы по разминированию территорий.

Руководитель российской террористической группировки и глава оккупационной администрации "ДНР" Денис Пушилин собрался посетить Бахмут. Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале 23 мая.

По его словам, он уже выехал на автомобиле в город Бахмут, чтобы якобы оценить фронт и начать профильные работы для гражданских служб региона.

"Мы сейчас с вами едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы. Работаем дальше", — говорится в сообщении.

Ранее Денис Пушилин уже заявлял о том, что в Бахмуте якобы ведется работа по разминированию территорий.

Отдельно он высказался и про название. Российская сторона продолжает называть город его советским названием — Артемовск. До 2015 года это было действительно так, однако после российской агрессии в 2014 году ему вернули историческое название — Бахмут.

Денис Пушилин считает, что Украина якобы попала в ловушку, так как Россия считает и "Бахмут" своим названием, которое было придумано во времена Российской империи.

"Хочу расставить все точки. Это все наша история. И как бы украинский режим не пытался уйти от своей истории, он и здесь попал в очередной котел, потому что Бахмут — название родом из Российской империи. При Советском Союзе он назывался все же Артемовск, таким мы его и помним", — говорится в сообщении.

Отдельно Денис Пушилин вспомнил российский указ, в котором говорится, что якобы все названия должны быть возвращены к тем, которые были до 11 мая 2014 года.

Напомним, 23 мая СМИ показали спутниковые снимки Бахмута до и после боев за город. Аналитик Джеймс Рэндс заявил, что Россия потеряла в битве за Бахмут очень много сил, но смогла захватить лишь "немного разбитого щебня".

22 мая ГУР МО подтвердило заявление Байдена о российских потерях в Бахмуте. По их словам, потери на этом участке у противника колоссальные и они не соответствуют поставленным целям и полученным результатам.