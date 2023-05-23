"Страшная смерть": россияне разрушили до основания 9-ти этажный дом в Авдеевке (фото)

Руководитель Авдеевской ГВА сообщил, что под завалами может находиться от 2 до 5 человек. Он призвал жителей города эвакуироваться как можно скорее, чтобы сохранить свою жизнь.

Во вторник, 23 мая российская ракета ударила по жилому дому в Авдеевке, разрушив девятиэтажный дом до основания. Об этом написал в своем Telegram руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей – до фундамента", — сообщает Барабаш.

По его словам, сейчас спасатели разыскивают под завалами двоих людей, возможно, может оказаться, что там находится до пяти человек. Также два человека получили серьезные ранения, в тяжелом состоянии находится пострадавшая женщина.

"Уверен, ни одно преступление россиян не останется безнаказанным! Людей уже не спасают ни крепкие стены домов, ни расположение бомбоубежищ – от ракет и ФАБов в Авдеевке не спрятаться! Надо только эвакуироваться! Ведь под тяжелыми плитами, развалинами построек можно похоронить себя навечно. Такая страшная смерть подстерегает каждого, кто до сих пор остается в городе. Сохраните жизнь! Уезжайте!", — призвал людей к эвакуации он.

Напомним, 28 апреля Вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из выпущенных Россией ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани. В доме был полностью уничтожен первый подъезд, в котором проживало 109 человек, из 46 квартир российская ракета полностью уничтожила 27.

Также напомним, 22 марта, ВС РФ обстреляли жилой дом в Запорожье из реактивной системы залпового огня дальнего действия.