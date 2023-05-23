В Крыму формируют ЧВК из страха перед наступлением ВСУ, – ГУР

Захватчики создают укрепление на территории временно оккупированной Херсонщины и в Крыму, поскольку понимают неотвратимость боевых действий и сомневаются в способности ВС РФ защитить их.

Оккупационные власти Крыма пытаются всячески подготовиться к наступлению Вооруженных сил Украины и создают так называемые "частные военные компании" (ЧВК) из страха. Об этом 23 мая в комментарии "Украинской правде" сообщил Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Появление ряда так называемых ЧВК на полуострове связано именно с ростом уровня опасений по поводу вероятного наступления ВСУ. Черняк отметил, что оккупанты постоянно строят укрепления и создают оборонные линии в Крыму и на Херсонщине, поскольку у них есть понимание относительно неотвратимости боевых действий. Они сомневаются в способности армии РФ защитить их и награбленное ими имущество.

Представитель ГУР отметил, что оккупанты уверены в целостности Российской Федерации. В то же время, они ищут предохранители для реализации своей безопасности.

"Если Россия начнет "сыпаться", то вот у них будет ЧВК, которое будет защищать их состояние, семьи", — сказал представитель ГУР.

Черняк отметил, что такие ЧВК формируют из мобилизованных. Уже созданы двойные контракты с ЧВК и Минобороны. Прежде всего, пытаются привлекать жителей полуострова, хотя проводят рекрутинг на всей территории государства-агрессора.

Напомним, 22 мая в Офисе Президента поделились подробностями предстоящего освобождения Крыма. Украинские военные, как отметил Михаил Подоляк, вправе использовать военные силы для освобождения украинской земли. Крым не исключение, поэтому идет соответствующая подготовка. По его словам, украинская сторона имеет право использовать все возможные военные силы и средства при деоккупации полуострова, поскольку она является законной территорией Украины, захваченной РФ.

Также 21 мая в Кабмине объяснили, что российские войска должны сами оставить временно оккупированный Крым, пока есть такая возможность. Приехавшие после 2014 года на полуостров россияне являются колонизаторами, как считают в украинском правительстве.