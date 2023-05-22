"Единственный рациональный способ": в ОП поделились подробностями освобождения Крыма

Украинские военные, как отметил Михаил Подоляк, имеют право использовать все возможные военные силы при деоккупации территорий и полуостров не станет исключением. Это прямая обязанность государства.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал единственный рациональный способ освобождения Крымского полуострова от российской оккупации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 22 мая.

По его словам, украинская сторона вправе использовать все возможные военные силы и средства при деоккупации полуострова, так как он является законной территорией Украины, которая была захвачена РФ.

"Крым — безусловная и неотъемлемая часть Украины. Была, есть и будет. Освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств — единственный рациональный способ остановить "российские агрессии" и вернуть мир к международному праву", — говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что это прямая обязанность и необходимость Украины по состоянию на сегодняшний день.

Освобождение Крыма: что еще говорил Подоляк

8 мая советник главы Офиса президента заявлял, что после деоккупации полуостров, вероятнее всего, лишится своей автономии. И для этого есть несколько оснований.

Он считает, что в унитарном государстве не должно быть никаких отдельных автономий, так как это отличная среда для возникновения сепаратистских настроений, как показывает практика.

"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, даже подсознательно, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине не закончится без освобождения Крымского полуострова. Он вспомнил, что Украина была признана международными лидерами в границах 1991 года, поэтому ни о каких уступках и речи быть не может.