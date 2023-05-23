В Минобороны РФ заявили о "разгроме националистов" в Белгородской области (видео)

По информации российского ведомства, уничтожено более 70-ти военных, 4 БМП и 5 пикапов, а "остатки националистов отброшены на территорию Украины".

Во вторник, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области "украинские националистические формирования" были заблокированы и разгромлены. Об этом сообщает российское издание РИА.новости.

"В ходе контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Уничтожено более 70-ти террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, "нацформирования" были заблокированы и разгромлены после удара авиации и артиллерии при содействии подразделений прикрытия госграницы ЗВО (западного военного округа).

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — указано в сообщении.

Напомним, в понедельник, 22 мая в Белгородской области Российской Федерации стало известно о взрывах и перестрелке на границе. Вместе с тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ якобы утром обстреляли Грайворонский городской округ.

Позднее стало известно, что к этому причастны российские добровольцы из "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса", которые продолжают освобождение населенных пунктов Белгородской области РФ.