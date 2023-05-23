"Подкорректировали погоду": закарпатские "мольфары" эффектно уничтожили РСЗО "Град" (видео)

В оперативном командовании "Запад" сообщили, что российская реактивная система залпового огня "портила солнечную погоду".

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили российскую установку БМ-21 Град. Об этом во вторник, 23 мая сообщает пресс-служба оперативного командования Запад.

На видео можно увидеть, как РСЗО была уничтожена одним метким выстрелом. Также в сторону отбегает несколько оккупантов.

Представители оперативного командования бригады передают, что российскую реактивную систему залпового огня смогли ликвидировать из артиллерии "закарпатские мольфары".

Бойцы отметили, что российский "Град" был неуместен в такую хорошую погоду.

"В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили немного подкорректировать погоду", — указано в подписи к ролику.

21 мая ВСУ поразили штаб российских оккупантов во временно оккупированном Бердянске британскими ракетами Storm Shadow.

Напомним, 22 мая стало известно, что артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили колонну российских оккупантов в Донецкой области.

Также в этот день вблизи Нью-Йорка Донецкой области 24 бригада имени короля Даниила уничтожила ударный вертолет ВС РФ Ми-24. Вертолет был остановлен благодаря усилиям и профессиональным действиям стрелка-зенитчика, который применил ПЗРК "Игла".