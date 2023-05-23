"РФ пытается прекратить войну": Путин пожаловался на 9-летнее страдание Донбасса (видео)

По словам российского президента, историческая несправедливость разбросала народ РФ по разным странам, однако Кремль якобы не собирается их бросать.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь заявил, что его страна не начинала никаких войн, а все было наоборот. Об этом он рассказал во время своего выступления на церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщают росСМИ 23 мая.

По его словам, люди на Донбассе уже 9 лет отражают нападения и борются с опасностью, которая их настигла.

"9 лет против против этих людей наш противник, враг нашего народа, ведет войну. Нам часто говорят и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас и нашего народа", — говорится в сообщении.

Отдельно Владимир Путин отметил, что якобы в результате исторической несправедливости, часть россиян оказались за пределами территории РФ в исторических границах. Но от этого, продолжает глава Кремля, они не перестали быть людьми РФ.

"Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно, Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны", — говорит Владимир Путин.

Ситуацию в Белгородской области глава государства оставил без комментариев на момент публикации материала.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что Владимир Путин пожаловался на бедность жителей оккупированных территорий. По его словам, у людей достаточно "скромные доходы" несмотря на их трудолюбие.