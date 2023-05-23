ВСУ заходят с флангов: украинские военные идут вперед под Бахмутом, – Череватый

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, в Бахмуте в районе "Самолет" украинские защитники удерживают плацдарм для недопущения полного взятия города российскими оккупантами.

Украинские защитники продолжают продвигаться на флангах на Бахмутском направлении. Об этом представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал в интервью РБК-Украина.

Череватый подтвердил информацию о том, что Силы обороны продвигаются на флангах на Бахмутском направлении.

"Это происходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении. Почему она успешна? Потому что мы добились главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", – сказал он.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ, в течение недели украинским военным удавалось продвигаться от 150 метров до 2 километров в сутки. За 22 мая на разных участках ВСУ продвинулись от 250 до 400 метров.

"Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражения по группировке врага в Бахмуте", – добавил Череватый.

Также полковник рассказал, что Силы обороны удерживают определенную территорию в самом городе.

"У нас есть еще там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города", – пояснил он.

Череватый уточнил, что ВСУ удерживают в Бахмуте в районе "Самолет" небольшой плацдарм для недопущения полного взятия россиянами города.

"И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все, что необходимо для обороны", – добавил он.

Напомним, 23 мая руководитель российской террористической группировки и глава оккупационной администрации "ДНР" Денис Пушилин сообщил о своих планах посетить Бахмут. По его словам, он уже выехал на автомобиле в город, чтобы якобы оценить фронт и начать профильные работы для гражданских служб региона.

В этот же день СМИ опубликовали инфографику фейковых взятий россиянами украинских населенных пунктов Бахмут и Марьинка. "Параллельная реальность российских пропагандистов заставила нас обновить январскую инфографику", – отметили авторы материала.