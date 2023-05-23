Загранпаспорта на хранение: Госдума ужесточила правила выезда граждан из России

Новые поправки к закону позволят изымать у граждан загранпаспорт в ряде случаев, в том числе и в случае, если гражданин РФ проходит военную службу.

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону № 1231732-7, который позволяет властям РФ изымать загранпаспорт у граждан в случае прохождения военной службы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новым положениям законопроекта, власти РФ могут изымать документы в следующих ситуациях:

заключение гражданином трудового договора с организацией, предусматривающей доступ к сведениям особой важности или гостайне;

призыва гражданина на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу;

работы гражданина в органах федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения;

В подобных случаях загранпаспорт российского гражданина могут передать на хранение в один из органов власти в течение 5 дней после официального уведомления.

Также документы у граждан могут отобрать в случаях:

в случае отбывания гражданином РФ наказания за совершенные преступления;

уклонения гражданина от выполнения обязательств, наложенных на него судом;

в случае сообщений ложных сведений во время оформления документов для выезда за границу;

в случае признания гражданина банкротом.

В вышеперечисленных случаях, решение об изъятии документов будет принимать либо суд, либо таможенная служба, либо другие ведомства. Упоминается, что возвращение документов может быть произведено уже после окончания срока наложения ограничений.

По информации объединения "Военные адвокаты", в законопроекте не упомянуто положение, согласно которому есть запрет на выезд из России гражданам, получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда она считается врученной.

Как сообщают юристы, сам факт вручения повестки, включая электронную ее версию, не считается основанием для передачи документов на хранение.

Напомним, 11 апреля, в российской Госдуме рассматривали поправки к законодательству, легализирующие электронные повестки.

17 апреля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что оснований для рассылки повесток военнообязанным через портал "Госуслуги" на данный момент нет.