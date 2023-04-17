Электронные повестки в РФ: в Минцифры опровергли тестовую рассылку во время весеннего призыва

В ведомстве пообещали использовать портал только для рассылки уведомлений, поскольку еще не готовы все законодательные акты.

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В понедельник, 17 апреля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что оснований для рассылки повесток военнообязанным через портал "Госуслуги" на данный момент нет.

"В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить Правительство отдельным актом, который не принят", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в явном виде в законе предусматривается использование портала "Госуслуг" только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

Накануне военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев анонсировал тестовую рассылку электронных повесток через "Госуслуги" уже во время весенней призывной кампании.

"В остальном действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый", — заметил Локтев.

Военный уверяет, что данную меру запустят в тестовом режиме. Оповещать россиян будут через SMS-сообщения и по телефону.

Напомним, 14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации электронных повесток, в котором они приравниваются к бумажным документам. Повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете портала "Госуслуги". При этом не имеет значения, знает ли об этом сам человек.

Данные Google Trends 11 апреля свидетельствовали, что в связи с рассмотрением Государственной Думой Российской Федерации поправок, направленных на "усовершенствование воинского учета", россияне начали чаще интересоваться в поисковой системе Google темами "повестки", "электронные повестки" и "мобилизация".