Електронні повістки в РФ: у Мінцифри спростували тестове розсилання під час весняного призову

У відомстві пообіцяли використовувати портал лише для розсилки повідомлень, оскільки ще не готові всі законодавчі акти.

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У понеділок, 17 квітня, Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації повідомило, що підстав для розсилки повісток військовозобов'язаним через портал "Держпослуги" на даний момент немає.

"У прийнятому законі про цифровізацію військового обліку не зазначено, що повістки будуть надсилатися через "Держпослуги". Способи спрямування повісток ще має встановити Уряд окремим актом, який не прийнято", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у явному вигляді у законі передбачається використання порталу "Держпослуг" лише для розсилки повідомлень про постановку на військовий облік, застосування та зняття обмежувальних заходів, а також для доступу до інформації в реєстрі повісток, який ще не створено.

Напередодні військовий комісар Москви полковник Максим Локтєв анонсував тестове розсилання електронних повісток через "Держпослуги" вже під час весняної призовної кампанії.

"В іншому чинне законодавство не змінилося. Порядок направлення громадян на військову службу залишився той самий", — зауважив Локтєв.

Військовий запевняє, що цей захід запустять у тестовому режимі. Сповіщатимуть росіян через SMS-повідомлення та по телефону.

Нагадаємо, 14 квітня президент РФ Володимир Путін підписав закон про легалізацію електронних повісток, в якому вони прирівнюються до паперових документів. Повістка вважається врученою з моменту появи в особистому кабінеті порталу "Держпослуги". При цьому немає значення, чи знає про це сама людина.

Дані Google Trends 11 квітня свідчили, що у зв'язку з розглядом Державною Думою Російської Федерації поправок, спрямованих на "удосконалення військового обліку", росіяни почали частіше цікавитися в пошуковій системі Google темами "повістки", "електронні повістки" та "мобілізація".