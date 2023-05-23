США должны компенсировать России ущерб за разрушение Бахмута и Мариуполя, — Медведев

По словам председателя Совбеза РФ, Вашингтон должен дать деньги Москве на восстановление городов, которые сами россияне и разрушили.

США должны компенсировать России разрушения оккупированных городов. Об этом заявил бывший президент России, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью пропагандистскому каналу RT, опубликованном 23 мая.

Медведев утверждает, что Вашингтон должен выплатить компенсации за разрушения Бахмута, Мариуполя и множества других мест. Председатель Совбеза РФ сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста — должны ли США компенсировать России разрушение "Северного потока".

"И не только этот ущерб. Пусть вернут средства или хотя бы дадут средства на восстановление Артемовска [ныне — Бахмут], Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены при их помощи и поддержке. На их деньги", — заявил Медведев.

При этом, что касается "Северного потока" Медведев заявил, — там еще можно разговаривать в отношении доказательств".

Напомним, 23 мая Дмитрий Медведев заявил, что утверждения Киева о том, что он не имеет отношения к вылазкам добровольцев в РФ в Кремле — вранье и призывал уничтожать их "как крыс".

Ранее, 19 мая, Медведев заявил, что США — "хозяева" Украины. По его словам, об условиях послевоенного мироустройства, по его мнению, говорить с американцами еще рано.

Днем ранее, 18 мая, Медведев также заявил, что НАТО уже ведет гибридную войну против России, а Украина даже после полноценного членства в НАТО не откажется от попыток вернуть свои законные территории.