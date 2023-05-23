Квазигосударственное образование: Путин запустил новый фейк об Украине (видео)

Российский лидер считает, что раньше территория современной Украины входила в состав Речи Посполитой, а потом украинцы якобы "попросились" в Московское царство.

Президент России считает, что до создания Украинской советской социалистической республике (УССР) в 1919 году украинцы никогда не имели собственного государства. Об этом Владимир Путина заявил во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным во вторник, 23 мая.

Зорькин во время общения с президентом РФ сообщил, что в Конституционном суде нашлась копия карты, составленной французами при Людовике XIV. По словам председателя КС, на этой карте Украина как отдельное государство обозначена не была.

На это Путин ответил, что Украина якобы появилась только в 1919 году, а до этого вообще не существовала на геополитической карте мира.

"Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества". — заявил российский лидер.

Путин также настаивал на том, что территория современной Украины в свое время входила состав Речи Посполитой, а потом население этой территории якобы "попросилось в состав Московского царства".

"Уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования", — подытожил Путин.

Напомним, в феврале 2023 года Владимир Путин обвинил Украину в развязывании войны. В ходе выступления президент страны-агрессора обвинил Киев в "практической блокаде" оккупированной части Донбасса. И добавил, что все началась с Революции достоинства в 2013 году.

Кроме того 21 декабря 2021 года Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Украину создал советский государственный деятель Владимир Ленин. По мнению президента РФ, для этого (создания Украины) большевики использовали "исконно русские земли".