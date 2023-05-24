"За Родину!": военкоры РФ показали, как генерал Лапин "выгоняет" РДК из Белгородской области (видео)

На видео Лапин ходит по улице в полный рост без оружия и военного обмундирования. В РДК ответили российским пропагандистам, заявив, что помогут войскам РФ "проконтролировать процесс".

В сети появились видео с генерал-полковником ВС РФ Александром Лапиным, который якобы руководил "спецоперацией" по изгнанию легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) из Белгородской области. Ролики начали распространять российские военкоры.

По словам пропагандистов, Лапин лично руководил операцией и присутствовал на месте событий. На видео он командует российскими солдатами, указывая им направление движения. Примечательно, что российский генерал идет по улице в полный рост без оружия и военного обмундирования.

"Парни, сюда перешли и двумя колоннами по два, по три человека вперед!" — кричит Лапин на видео.

Отметим, что на его плече и шлеме можно увидеть нашивки с флагом СССР.

В РДК уже ответили российским военкорам и генералу Лапину. В Telegram подразделения появилось видео, на котором бойцы вытаскивают застрявший в грязи БТР.

"Большая просьба передать генералу Лапину, который "руководит зачисткой", что мы тут неподалеку и когда вытянем БТР, то обязательно проконтролируем процесс", — отметили в подразделении.

Напомним, что 22 мая бойцы легиона "Свобода России", а также "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области РФ. В российских СМИ сообщили о боях в регионе.

Как затем отметили американские аналитики, рейды РДК под Белгородом потрясли информпространство РФ. Появились мнения, что были призваны посеять панику в РФ перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. По мнению некоторых "военкоров", это подчеркивает слабость укреплений в районе границы.