Указатели маршрута для войск: в РФ повсюду появляются странные метки, — росСМИ (фото)

По словам российских СМИ, неизвестные наносят метки в виде буквы "L", а также флаг легиона "Свобода России". Также появляются рисунки в виде крестов.

В Курской области России на асфальте и стенах начали появляться метки. Их наносят красной или белой краской. Об этом пишет Telegram-канал "Курск сейчас".

"По всей России стали замечать вот такие метки на дорогах", — сказано в сообщении.

Администраторы канала сообщили, что такие метки могут быть использованы как указатели маршрута для передвижения войск или как метки для ведения атаки с воздуха.

Кроме того, как сообщается, неизвестные наносят метки в виде буквы "L", а также флаг легиона "Свобода России".

Отметим, что в Telegram-канале легиона "Свобода России" также заявили, что по всей стране начали появляться метки с символами подразделения.

"Метки с поддержкой Легиона начинают появляться по всей России, в том числе совсем рядом с гадюшниками единоросов", — говорится в сообщении.

Метки в России Фото: Легион "Свобода России" Метки в России Фото: Легион "Свобода России"

Метки в России

Напомним, что на дорогах Москвы накануне 9 мая появились красные метки. Оставленные неизвестными лицами знаки похожи на те, которые украинцы видели в начале полномасштабной войны в мирных городах. У жителей российской столицы началась паника из-за угрозы.

Кто именно нанес эти красные метки — неизвестно, однако, по словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, у россиян после этого началась настоящая истерика, так как они думают, что это может быть провокация с украинской стороны.

Затем стало известно, что в российской столице задержали мужчину, которого обвинили в рисовании загадочных меток в ночь с 8 на 9 мая. Задержанным оказался 25-летний Константин Кочанов. Ему инкриминируют хулиганство по мотивам политической ненависти.