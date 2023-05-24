В Генштабе ВСУ впервые за 5 месяцев промолчали о боях в Бахмуте, — ISW

С декабря 2022 года в сводке Генерального штаба впервые не упоминались бои за Бахмут. Аналитики объяснили это возможным продвижением ЧВК "Вагнер" в городе. В утренней сводке Генштаба от 24 мая сказано, что эпицентрами боевых действий являются Бахмут и Марьинка.

Военные исследователи из "Института изучения войны" упомянули о том, что в пресс-службе ВСУ сообщили о снижении темпов боев на Бахмутском направлении и ограниченных контратаках украинских войск на флангах города 23 мая. Об этом говорится в сводке ISW за 23 мая.

При этом утверждается, что пресс-служба Генштаба ВСУ впервые с декабря 2022-го не упомянула о боях в Бахмуте, что, по мнению ISW, может свидетельствовать о новых продвижениях ЧВК "Вагнер" в городских районах.

Вместе с тем Генштаб упомянул о неудачном наступлении ВС РФ вблизи населенного пункта Хромовое, который находится в непосредственной близости от Бахмута.

"На Бахмутском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия", — говорится в вечерней публикации 23 мая.

В утренней сводке 24 мая Генштаб также сообщил о безуспешных наступательных действиях в районе Хромового, авиаударах в районе Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка.

В аналитическом отчете также приводится сообщение спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, который рассказал, что украинские силы продвинулись на 200-400 метров на флангах Бахмута и все еще контролируют некоторые здания и укрепления в юго-западной части городской территории.

Положение в Бахмуте

Составители отчета также сослались на прокремлевского блогера, утверждавшего, что ВСУ продвинулись возле Ягодного (в 1 км к северо-западу от Бахмута), а российские войска, в свою очередь, вели безуспешные атаки возле Григорьевки (8 км от Бахмута) и Ивановского (к западу от Бахмута).

Карта портала Deepstatemap

Напомним, что накануне, 24 мая, в ISW сообщили о выходе ВСУ из Бахмута и что под контролем украинских сил остаются только районы прилегающих дорог.

Также появились данные о том, что на смену ЧВК "Вагнер" российское командование пошлет в Бахмут неопытных солдат.