ВСУ ушли из Бахмута и контролируют только районы прилегающих дорог, — ISW

По данным аналитиков, возможный захват "вагнеровцами" последней остававшейся территории на западе Бахмута никак не повлияет на контратаки ВСУ к северу или югу от города, а также на контроль наземных линий снабжения вокруг населенного пункта.

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Наемники из ЧВК "Вагнер", вероятнее всего, захватили западные админграницы Бахмута, тогда как украинские силы продолжают отдавать приоритет контратакам на окраинах города. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 21 мая.

По сообщениям представителей украинского военного командования, ВСУ контролируют "незначительную" часть юго-запада Бахмута в районе дороги T0504 — такая информация служит тактическим признанием того, что российские силы захватили оставшуюся часть запада и северо-запада Бахмута, если не весь Бахмут целиком, отмечают военные исследователи.

Эти официальные сообщения означают, что украинские силы отступили из остававшихся под контролем Украины районов Бахмута, за исключением районов, прилегающих к двум дорогам, которые ведут в город.

Геолоцированные данные, опубликованные 21 мая, показали, что наемники подняли российский флаг и флаги ЧВК "Вагнер" над жилым зданием в самой западной части Бахмута.

Возможный захват Бахмута не мешает снабжению ВСУ

Карта боев в Бахмуте

Вероятный захват ЧВК "Вагнером" последней остававшейся территории на западе Бахмута никак не повлияет на украинские контратаки к северу или югу от города, а равно и на контроль наземных линий снабжения вокруг Бахмута, отмечают американские военные исследователи.

Для продолжения наступательных действий ЧВК "Вагнер" и регулярным российским войскам, вероятно, понадобится дополнительное подкрепление для удержания Бахмута и его флангов, в случае продолжения операций в других направлениях.

В свою очередь Украинские силы сообщили, что российские войска могут взять под контроль все высотные здания, которые занял враг.

Третья отдельно штурмовая бригада Украины 20 мая сообщила, что украинские контратаки позволили расширить позиции на 1750 метров в ширину и на 700 — в глубь в неуточненном районе.

Геолоцированное видео показало, что украинские защитники наносили удар по россиянам к югу от Клещевки (в 7 км от Бахмута), и вели бой с российской 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 14-го армейского корпуса (Северный флот) к северо-востоку от Богдановки (5 км от Бахмута).

Российские регулярные войска, такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции в ответ на украинское контрнаступление на флангах Бахмута, что подтверждает предыдущие оценки о том, что тактическая инициатива вновь за украинскими бойцами.

По сообщениям Генштаба ВСУ, регулярные силы РФ вели безуспешное наступление южнее Ивановского (6 км к западу от Бахмута), в направлении Григорьевки и Белой Горы, в 6 и 12 км от Бахмута.

О неудачах российских войск на флангах также писали прокремлевские блогеры.

Генштаб — о положении в Бахмуте

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 22 мая шла речь том, что на Бахмутском направлении противник продолжает наступательные действия.

За прошлые сутки ВС РФ безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к югу от Ивановского. Более того, велись наступательные действия в направлении Григорьевки, но безуспешно. В районах Бахмута и Ивановского имели место авиаудары. Вражеским обстрелам подверглись и такие населенные пункты: Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк (Донецкая область).

По оценкам ISW, наемники из ЧВК "Вагнер" практически исчерпали имеющиеся ресурсы, когда решили продолжать бой за город. Они не могли продолжать наступательные операции, по этой причине регулярные российские войска начали вести атаки с флангов, а группа наемников сосредоточилась в центральной части города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ остаются в Бахмуте и выполняют важную задачу. Заявления российской стороны о взятии города под полный контроль, по его словам, не соответствуют действительности.