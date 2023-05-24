Пилотов обучат в Европе: Пентагон раскрыл детали отправки Украине самолетов F-16 (видео)

Истребители не актуальны для будущего контрнаступления ВСУ. Обучение украинских пилотов займет месяцы, американские и европейские военные обсуждают отправку самолетов и инструкторов, заявил генерал Патрик Райдер.

Предоставление Вооруженным силам Украины самолетов F-16 будет частью их долгосрочной военной поддержки и обязательств США. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона, генерал Патрик Райдер на брифинге.

Вашингтон уточняет сроки подготовки украинских пилотов на истребителях, возможности развертывания инфраструктуры и другие компоненты, указал военный.

"F-16 для Украины — это часть долгосрочных обязательств в области безопасности. Истребители не будут актуальны для будущего контрнаступления", — добавил он.

Патрик Райдер говорит о предоставлении ВСУ самолетов А-16 с 5-й минуты

Райдер подтвердил, что обучать украинских пилотов будут в Европе. Американские и европейские военные обсуждают детали отправки самолетов, инструкторов и другие ресурсы для поддержки многомесячного процесса обучения, отметил Райдер.

Украинские пилоты могут начать обучение полетам на F-16 уже в течение нескольких недель или месяцев. Дополнительные подробности будут известны в ближайшее время, объяснили в Минобороны США.

В Пентагоне рассчитывают на долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и верят, что ВСУ в будущем сдержат агрессию России.

Напомним, что западные военные аналитики говорили о трех проблемах, которые надо решить Киеву перед получением F-16. Нужно определить время для обучения пилотов ВСУ, создать инфраструктуру и решить ряд политических вопросов.

Генерал-майор США и экс-командующий Нацгвардией Калифорнии Дэвид Болдуин 23 мая заявил, что если бы Киеву отправили самолеты F-16 год назад, было бы намного меньше жертв среди гражданских.