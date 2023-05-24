Принудительная мобилизация "убила" дисциплину в ВС РФ: более 1000 судебных дел с января

Только с января по май 2023 года военные суды рассмотрели более 1000 случаев дезертирства, а тех граждан, которые уходят в самоволку, "награждают" отправкой на передовую.

Принудительная мобилизация в Росии значительно ухудшила дисциплину в российской армии и ежедневно ситуация становится только хуже. Об этом говорится в отчете британской разведки за 24 мая.

Дело в том, что в Российской Федерации продолжают проводить принудительную мобилизацию, хоть власти и отрицают этот факт. В связи с этим, ситуация с дисциплиной в российской армии ухудшается. Тех граждан, которые начинают уходить в самоволку, начинают наказывать отправкой на передовую.

В сводке отдельно отмечают, что достоверные исследования российских СМИ говорят о том, что в период с января по май военные суды уже рассмотрели 1053 дела о самоволке, а это уже больше, чем за весь 2022 год.

"Российские военные изо всех сил пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время операций на Украине, но их проблемы, скорее всего, ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года. Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, теперь наказываются условными сроками, а это означает, что они могут быть переведены в "специальную военную операцию", — говорится в сообщении.

Российская мобилизация испортила дисциплину в армии Фото: Минобороны Великобритании

В британской разведке также отмечают, что российские усилия по улучшению дисциплины были направлены на то, чтобы подать пример уклонистам и тем самым развивать в них патриотизм, но никак не на то, чтобы устранить истинную причину разочарования солдат.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Мариуполе началась мобилизация в ВС РФ. Гражданам начали разносить повестки и отправлять на медкомиссию. В частности, касается это тех, кто получил российский паспорт.