На следующем Рамштайне обсудят поставки F-16 Украине, – Пентагон

Кроме самолетов среди приоритетов следующего заседания – усиление ПВО, поставка бронетехники и боеприпасов.

25 мая состоится следующая встреча министров обороны в формате Рамштайн. Основным вопросом будет передача западных истребителей для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по поводу следующего заседания в формате Рамштайн. Он состоится в виртуальном формате.

Стороны обсуждали усиление украинской обороноспособности: снабжение бронетехникой, а также усиление противовоздушной обороны Украины от брутальных российских атак. Также Остин предоставил обновленную информацию о последних действиях Штатов по оказанию помощи в сфере безопасности.

Спикер Пентагона Пэт Райдер объявил, что вместе с этими вопросами будут обсуждать поставки истребителей Украине и боеприпасов. При этом он отметил, что обучение летчикам и поставкам самолетов будет направлено на обеспечение в средней и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе истребителей не будет.

Пока неизвестно, кто, и в каком количестве будет передавать F-16. Однако Штаты будут работать вместе с союзниками и партнерами, чтобы Украина получила западные истребители.

Напомним, 24 мая в Пентагоне заявили, что обучение украинских летчиков будет проходить в Европе.

23 мая в Минобороны Украины заявили, что Нидерланды могут стать первой страной, которая будет снабжать F-16 Воздушными силами.