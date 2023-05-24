Мобилизация в Украине: кого с "белым" билетом могут призвать в армию

Адвокат Дмитрий Цыплицкий предупредил, что даже при наличии документа, который освобождает человека от службы, его могут мобилизовать. Все зависит от категории, которая прописана в "белом" билете.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлятся как минимум еще до 18 августа, а потом снова будут продлены, если война не будет окончена. Адвокат Дмитрий Цыплицкий в интервью изданию Telegraf рассказал, кого из владельцев "белых" билетов все же могут мобилизовать.

"Белый" билет в основном выдается тем гражданам, которые непригодны к службе по состоянию здоровья, однако, как оказалось, документ совершенно не гарантирует полное освобождение от мобилизации.

Категории в "белом билете": что они означают

Ограниченная пригодность — категория "В"

Украинцы, которым поставили эту категорию, продолжают стоять на учете, однако не подлежат призыву в мирное время. Если начинается война, то эту категорию граждан вправе мобилизовать.

К этой категории чаще всего относят граждан, которым диагностировали кишечные инфекционные заболевания, вирусные болезни кожи, слизистой или же нервной системы.

Непригодность категории "Г"

Эта категория может освободить военнообязанных от прохождения военной службы на срок от 6 до 12 месяцев и причиной является состояние здоровья. Сюда относят украинцев с диагностированными травмами, операционными хирургическими вмешательствами, обострениями хронических болезней и так далее.

После истечения срока непригодности граждане должны будут вновь пройти медкомиссию и тем самым получить вывод о пригодности или же наоборот.

Полная непригодности: категория "Д"

Мужчины из этой категории освобождаются от мобилизации, призыва в армию, а также воинской обязанности навсегда. Приписывают данную категорию украинцам со следующими заболеваниями:

умственная недостаточность;

туберкулез в открытой форме;

эпилепсия;

шизофрения;

сифилис;

ВИЧ;

тяжелая форма сахарного диабета;

существенные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата;

язва органов желудочно-кишечного тракта;

слепота или глухота.

23 мая сообщалось, кто из мужчин имеет право на отсрочку, а кого призовут в ВСУ. Адвокаты отмечают, что студенты и учащиеся колледжей могут получить отсрочку от призыва в Вооруженные силы. Главное условие — учиться на дневной или дуальной форме обучения.