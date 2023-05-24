"Пачками" вывозят убитых и раненых: мэр Мелитополя о ситуации в Запорожской области

Российские оккупанты, как отметил Иван Федоров, имеют большие проблемы на этом направлении. Последние дни были для них "горячими" из-за действий ВСУ — они понесли колоссальные потери.

Российским оккупантов в Запорожской области в последние дни было крайне "горячо" на этом направлении и они понесли колоссальное количество потерь. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров 24 мая.

По его словам, у россиян плохо все складывается на этом направлении и в связи с высокими потерями они раздают повестки всем вокруг, даже коллаборантам.

"Только за последние сутки мы можем перечислять их потери, ликвидацию их группировок и их базировок. Такое было сегодня в Белозерке, откуда они просто пачками вывозили "двухсотых" и "трехсотых", — говорится в сообщении.

Отдельно он отметил, что раненых военных ВС РФ начали свозить в больницы во временно оккупированном Мелитополе. Также их размещают в военных госпиталях, которые открыты в захваченных школах. Это уже не первый подобный случай российских преступлений.

"Такая же ситуация была в Пологах, где их командная группировка также была уничтожена. После этого они "уралами" вывозили своих бывших военных и сделали братскую могилу…", — продолжил Иван Федоров.

Такая же ситуация, как рассказывает мэр Мелитополя, и в других населенных пунктах Запорожской области, которые временно пребывают под контролем россиян.

В страхе перед украинским контрнаступлением противник строит линии обороны и минирует поля. Иван Федоров не представляет, сколько уйдет времени на то, чтобы убрать последствия после того, как область будет полностью освобождена от российской агрессии.

Напомним, 22 мая сообщалось, что ВС РФ заманивают жителей Запорожской области на войну и обещают за это большие деньги. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что по городу можно увидеть множество объявлений с вакансиями на должность охранника, однако потом оказывается, что службу нужно нести в зоне боевых действий.