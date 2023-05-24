Подводные силы Польши: в Минобороны анонсировал создание новой субмарины для ВМС страны

Ожидается, что польские подводные лодки программы Orka будут способны выполнять длительными миссии и иметь высокий потенциал в плане носимых боевых средств, отметил Мариуш Блащак.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время своего выступления на проходящей конференции Defence24 DAY объявил о начале работ по подводной лодке по программе Orka в конце 2023 года, сообщило 24 мая польское издание Defence 24.

"Строительство современных Вооруженных Сил требует разработки средств защиты, а также средств, основной задачей которых является точное поражение противника. Враг должен знать, что не только его силы понесут потери, но и что у нас есть клыки, которые позволят нам нанести удар там, где он меньше всего этого ожидает", — заявил Блащак в ходе конференции.

По словам главы Минобороны, Польша стремится создать полноценный флот, и для этого необходимы современные подводные лодки. Для этого в 2023 году будет запущена процедура закупки субмарин, а также необходимых технологий, приобретаемых в рамках офсетных контрактов.

"Полноценный военно-морской флот — это не только надводные корабли. Скоро мы объявим количество этих судов и список оборудования и компетенций, которые мы захотим получить для польской судостроительной промышленности и научно-исследовательских центров". — сказал министр.

И хотя о подробностях программы пока неизвестно, было отмечено, что новые польские подводные лодки должны быть "способны долгое время ждать своего момента, чтобы нанести удар в нужное время", будь то надводная или наземная цель. Субмарины будут способны выполнять длительными миссии и иметь высокий потенциал в плане носимых боевых средств и гибкости конфигурации.

По мнению главы минобороны, подводные лодки должны быть способны к скрытному передвижению на высокой скорости и длительному скрытному ожиданию под водой, а также иметь возможность стрелять торпедами и крылатыми ракетами большой дальности.

В качестве примера Блащак указал на приобретения Австралией новых трех атомных подводных лодок США типа "Вирджиния".

"В последние месяцы мы внимательно следим за проектом приобретения новых подводных лодок Австралией, где мы видим несомненные преимущества при анализе принятых страной решений", — подытожил Блащак.

Напомним, Польша планирует присоединиться к разработке истребителя KF-21 Boramae в рамках совместной программы Южной Кореи и Индонезии. Это самолет 4+ поколения, работу над которым возглавляет корейская компания Korea Aerospace Industries.