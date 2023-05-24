Новая система военной авиации и отечественное производство оружия: Зеленский провел Ставку

В ходе заседания, как отметил глава государства, он заслушал отчеты о ситуации на фронте от военного руководства Украины. Отдельное внимание уделили переходу ВСУ на западные самолеты.

Президент Украины Владмимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались актуальные вопросы противостояния. В частности, речь шла о переходе военных на новые самолеты. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 24 мая.

По его словам, на Ставке присутствовало военное руководство Украины, среди которых главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и многие другие. Они доложили Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте.

Оборонное ведомство отчитало об обеспечении украинских военных боеприпасами, а также отдельно была затронута тема поставок западной техники и наращивания украинского производства.

В частности, речь идет о боевой авиации, которую союзники в скором времени передадут Украине и уделили время вопросу перехода Вооруженных сил Украины на эти самолеты.

"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая сообщалось, что Пентагон раскрыл детали отправки Украине самолетов F-16. Пилотов будут обучать для этого в странах Европейского Союза, однако для будущего контрнаступления они будут не актуальны. Непосредственные тренировки займут несколько месяцев.

Генерал-майор США и экс-командующий Нацгвардией Калифорнии Дэвид Болдуин 23 мая заявил, что если бы Киеву отправили самолеты F-16 год назад, было бы намного меньше жертв среди гражданских.