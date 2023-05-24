"Большой путь": Пригожин признал, что "вагнеровцы" воевали в Украине с 2014 года

Владелец ЧВК "Вагнер" утверждает, что группа наемников отправилась в свой первый рейд в 2014 году, а точкой назначения стал Донбасс.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, в Донецкой и Луганской областях против ВСУ с 2014 года воевали, в том числе, и его наемники. Соответствующее заявление российского бизнесмена, в котором он говорил о роле наемников в оккупации Донбасса, было размещено в телеграм-канале его пресс-службы в среду, 24 мая.

Владельца группы наемников спросили что означает табличка на фасаде его офиса на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. На ней написано "Из этого офиса в 2014 году отправились первые бойцы ЧВК "Вагнер" на Донбасс".

В связи с этим Пригожину задали вопрос о том, можно ли считать этот дом "местом рождения ЧВК Вагнер".

"Да, из этого офиса первые парни уехали в 2014 году на Донбасс, проделали большой путь, серьезную работу", — сказал Пригожин.

Напомним, 24 мая Евгений Пригожин заявил о гибели 20 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Украине. По его словам, на момент боев за Бахмут в составе его частного военизированного формирования оставалось 35 тысяч человек.

А 13 марта иностранные СМИ написали о том, что президент США Джо Байден не хочет признавать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. По информации медиа, "вагнеровцы" работают в Судане, Ливии, ЦАР, Мозамбике и других государствах. Статус террористов может подорвать отношения США с африканскими странами, уверены в Белом доме.