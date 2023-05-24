В 50 метрах от врага: бойцы "Эдельвейса" показали, как защищают Украину на фронте (фото)

Всего 50 метров отделяет воинов "Эдельвейса" от российских захватчиков, которых приходится уничтожать почти вплотную к позициям.

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успешно выполняют задачи на фронте, отражая атаки российских захватчиков, которые вплотную приближаются к позициям. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Результаты противодействия оккупантам не объявили, но выяснилось, что россиян украинские защитники фактически видят врага вблизи. Всего 50 метров отделяет их от противника.

"Храбрые воины из 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" в 50 метрах от врага", — говорится в сообщении.

"Эдельвейс" в защите Украины во время масштабного вторжения ВС РФ

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" после вторжения войск в Украину в марте 2022 года передислоцировались из Львовщины на Волынское направление, где должны были удерживать врага в случае наступления с территории Беларуси. Также воины 10 ОГШБр проводили штурмовые действия и взяли под свой контроль несколько населенных пунктов Киевской области. Победа под Киевом позволила передислоцировать военное соединение, которое было переведено в Донецкую область, где, в частности, бригада отличилась в обороне Соледара и близлежащих районов. Президент Владимир Зеленский указом от 14 января 2023 года бригаде присвоил почетное наименование "Эдельвейс".

Напомним, 23 мая бойцы 110 ОМБр назвали причину "мясных штурмов" ВС РФ. Один из украинских защитников рассказал, что наркотики позволяют россиянам повышать адреналин, который заставляет их идти на позиции без должной поддержки со стороны техники или авиации. Оказалось, что техники и вооружения у захватчиков достаточно. Некоторые из мобилизованных россиян, оказывающихся в плену, даже не использовали ни разу автоматы.

Также 23 мая в ССО показали итоги успешной операции на левом берегу Днепра. Воины морского центра сил спецназначения успешно провели операцию по корректировке артиллерии, однако попали под беспощадный обстрел оккупантов. Бойцы отмечают, что благодаря слаженной и эффективной работе им удалось нанести врагу значительные потери, однако во время выполнения боевого задания украинские защитники попали под обстрел оккупантов.