Количество штурмовых действий сил РФ в Бахмуте снизилось: в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ

Замминистра Анна Маляр объяснила, что россияне сосредоточились на усилении на флангах и артиллерийских обстрелах.

В пригороде Бахмута в Донецкой области наблюдается спад интенсивности боев на флангах. Об этом 24 мая в соцсетях сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

"Но это не значит, что враг слабеет. Напротив, враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы", — подчеркнула она.

Однако чиновница проинформировала, что украинским военным удается продвигаться на Бахмутском направлении. По ее словам, защитники контролируют часть района "Самолет" в юго-западной части города.

"В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг производит замену подразделений", — передала Маляр.

Напомним, 24 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники "имеют успехи на флангах Бахмута". Также он обнародовал видео с военнопленным — наемником ЧВК "Вагнер" Денисом Попковым.

Также 24 мая глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал кадры уничтожения российского беспилотника с помощью дрона-камикадзе "Пегас". Оккупанты применяли технику для корректировки обстрелов на Бахмутском направлении.

23 мая стало известно о гибели 19-летнего Романа Романюка в боях под Бахмутом. Жителей Берестечковской общины Луцкого района попросили сформировать живой коридор для чествования памяти бойца.