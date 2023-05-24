Китай с 2019 года имеет на вооружении ракету, способную поразить часть военных баз США — СМИ

По словам неназванного военного источника, баллистическая ракета DF-27 имеет радиус действия более 1500 километров. В Пентагоне предполагают, что она способна атаковать Гавайи.

На вооружении Народно-освободительной армии Китая уже более четырех лет находится ракета DF-27, способная нанести удар по всем основным базам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным, сообщили в South China Morning Post.

Неназванный военный рассказал журналистам, что данные об этой баллистической ракете не были официально обнародованы, хотя ее предшественница DF-17 находилась в центре внимания на военном параде в Пекине. В СМИ указали, что DF-27 – одна из самых совершенных гиперзвуковых ракет.

"DF-27 находилась на вооружении ракетных сил до 2019 года, но НОАК не хотела раскрывать такой "козырь" так рано", — отметил источник.

По его данным, DF-27 имеет радиус действия 1800 километров и способна нести несколько боеголовок. Со ссылкой на отчет Пентагона в материале говорится, что в 2021 году она упоминалась как ракета с радиусом действия от 5 до 8 тысяч километров, которого достаточно для нанесения удара по Гавайям с материковой части Китая.

Ссылаясь на обнародованные ранее документы американской разведки, в СМИ написали, что НОАК успешно опробовала ракету 25 февраля и пришла к выводу о ее способности "пробить системы противоракетной обороны США".

По информации журналистов, НОАК рассматривает DF-27 как часть "стратегии сдерживания" и не планирует нацеливать ее на штаты США, вместо этого направив ее на ключевые базы на территории Японии и острова Гуам.

Также в материале отмечено, что американцы несколько лет знали о планах Китая разработать такую ракету и обновили ПВО на острове, добавив системы THAAD, а также выделили еще 1,5 млрд долларов на укрепление обороны в 2024 году.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на разведку США сообщалось, что DF-27 способна атаковать не только наземные цели, но и корабли.

Директор национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что Китай рассматривает возможность силового захвата Тайваня.