Атаку бесплиотников на здание Кремля могли организовать спецслужбы Украины, — NYT

По словам журналистов, в США уверены, что некоторые украинские тайные агенты работают независимо и без прямого контроля со стороны Зеленского или его высокопоставленных чиновников. Предполагается, что Украина имеет подразделения, которые могут действовать в РФ через посредников или своих агентов.

Атака бесплиотников на Кремль в начале мая могла быть организована украинскими спецслужбами. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Сообщается, что атака БПЛА на Кремль могла быть лишь одной из серии операций против целей на территории РФ. Эти инциденты обеспокоили администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В материале говорится, что американские спецслужбы пока не знают, какая именно спецслужба Украины организовало атаку дронов на Кремль. Более того, неизвестно, знал ли об этой операции президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что Украина имеет подразделения, которые могут действовать в РФ через посредников или своих агентов.

Кроме того, по словам журналистов, американцы также считают, что украинские спецслужбы якобы организовали взрыв, убивший дочь российского философа Александра Дугина Дарью, а также другие подобные случаи.

Также, как пишет издание, в США рассматривают причастность украинских спецслужб к подрывам труб "Северного потока".

Отмечается, что конкретных доказательств того, что ко всем случаям причастны украинские спецслужбы, у американцев нет. В Штатах уверены, что Служба безопасности Украины, а также Главное управление разведки работают с разным уровнем профессионализма. Предполагается, что они могут конкурировать друг с другом.

Сообщается, что первоначально в Штатах рассматривали версию о том, что атаку БПЛА на Кремль организовали спецслужбы России. Однако затем были перехвачены некие сообщения, в которых российские официальные лица обсуждали инцидент. Так, они были удивлены произошедшим.

Кроме того, как говорится в материале, были перехвачены разговоры неких украинских чиновников, которые предположили, что за атакой беспилотников стоит именно Украина.

Издание пишет, что в США считают, что некоторые украинские тайные агенты работают независимо и без прямого контроля со стороны Зеленского или его высокопоставленных чиновников. Предполагается, что Офис президента Украины установил общие параметры тайной кампании оставив решения о том, кого и что атаковать, на усмотрение служб безопасности и их оперативников.

Напомним, что в начале мая неизвестные бесплиотники атаковали здание Кремля в Москве. Видео взрывов опубликовали в сети.

Власти РФ поспешили обвинить во всем Украину и заявить, что атака является прямым покушением на главу Кремля Владимира Путина. В Администрации президента РФ заявили, что в результате "террористического акта" Путин не пострадал.

Однако в ВСУ заявили, что атака БПЛА на Кремль является провокацией РФ. По словам спикера Юрия Игната, когда у Москвы появляется возможность обвинить в чем-то Украину — они всегда этим пользуются. Взрывы в центре Москвы тому показатель.