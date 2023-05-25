Уйдет в оборону: пролив много крови в Бахмуте, РФ потеряла возможность наступать, — NYT

По словам журналистов, ВС РФ, возможно, еще способны на некие локальные атаки тактического уровня, но у них нет возможностей захватывать большие территории.

Битва за Бахмут истощила российские войска. Они не смогут проводить широкомасштабные наступления и ограничатся лишь локальными атаками. Об этом пишет The New York Times.

По мнению военных аналитиков, в битве за Бахмут российские силы понесли очень большие потери. Боле того, в целом россияне показали, что у них нет возможностей захватывать большие территории, хотя в планах Кремля, как заявлялось, захватить всю Донецкую и Луганскую области. Так, Бахмут Россия хотела использовать в качестве плацдарма для дальнейшего движения на Краматорск и Славянск.

Сообщается, что Украина сумела подготовить новые формирования, оснащенные западным оружием. Они готовятся начать более широкое наступление. Это заставляет РФ уйти в оборону и растянуть свои силы.

Как рассказал военный аналитик Института исследований внешней политики США Роб Ли, ВС РФ, возможно, еще способны на некие локальные атаки тактического уровня.

"Но Россия, скорее всего, сосредоточится в первую очередь на обороне и подготовится к контрнаступлению Украины", — сказал он.

В материале говорится, что битва за Бахмут дорого обошлась России и Украине. Это сильно повлияет на то, что будет дальше. Обе стороны вложили огромные средства в людей и технику, чтобы захватить или удержать относительно небольшой и ныне разрушенный город.

Теперь, как сообщается, в Москве должны решить, стоит ли пытаться продвигаться западнее Бахмута. Последствия битвы еще неизвестны.

"Эта глава будет закрыта, несмотря на то, что бои продолжаются на полях за пределами города. Но она многое говорит о желании украинцев сражаться", — сказал аналитик исследовательского института в Арлингтоне Майкл Кофман.

Напомним, что 24 мая в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ под Бахмутом. Замминистра Анна Маляр объяснила, что россияне сосредоточились на усилении на флангах и артиллерийских обстрелах.

Еще сообщалось, что 3-я ОШБр под Бахмутом заставила оккупантов бежать в ужасе и унижении. Штурм украинских военных превратился в непреодолимый кошмар для врага. Отступая российские солдаты оказались вынуждены тащить за шкирки своего раненного.