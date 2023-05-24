Пили воду из луж: 3 ОШБр под Бахмутом заставила оккупантов бежать в ужасе и унижении

Штурм украинских военных превратился в непреодолимый кошмар для врага. Отступая российские солдаты оказались вынуждены тащить за шкирки своего раненного.

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3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая ведет оборонительные действия в районе Бахмута Донецкой области, продолжает демонстрировать свою высокую боевую готовность и эффективность в противостоянии оккупантам. 24 мая бойцы опубликовали видеоролик на котором видно, как российские солдаты вынуждены пить воду из лужи, спасаясь бегством от украинских защитников.

Последнее столкновение с оккупационными силами под Бахмутом показало панику, охватившую оккупантов во время отступления. Шокирующие кадры на видео показывают, как после активных штурмовых действий бригады, оккупанты вынуждены были пить из луж и буквально тащить за шкирки раненого сослуживца в попытке спастись.

"Пьют из лужи и тянут за шкирки своего "трехсотого". Именно так оккупанты убегают после штурмовых действий нашей бригады под Бахмутом", — сказано в сообщении бойцов.

Видео можно посмотреть в Telegram-канале 3-й ОШБр по ссылке.

Напомним, 24 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают оборонительную операцию и достигли успехов на флангах Бахмута.

Также 24 мая в ВСУ сообщили, что бойцы Сил обороны Украины продолжают операцию под Бахмутом. Каждый метр территории отбивается в тяжелых боях.