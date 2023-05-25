Более 40 тысяч: обсуждения потерь россиян в Бахмуте преобладали в РФ, — ISW

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он потерял 10 000 заключенных и 10 000 кадровых "вагеровцев". По мнению экс-главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина, эти потери в 1,5 раза выше.

Обсуждения потерь ВС РФ в Бахмуте преобладали в российском медиа-пространстве. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 24 мая.

На фоне обсуждения числа погибших россиян в Бахмуте гражданам страны-агрессора не приходится говорить о каком-либо "положительном эффекте" от возможного захвата города, считают в ISW.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем недавнем интервью заявил, что были убиты 10 000 "вагнеровцев" из осужденных, и столько же кадровых боевиков военизированного формирования.

Пригожин в частности отметил, что "Вагнер" завербовал 50 000 заключенных, 20 процентов из которых (10 000) погибли в боях за разрушенный город.

Эту информацию стали тиражировать в российских провластных Telegram-каналах. Таким образом общий фокус внимания аудитории сместился в сторону от обсуждения важности захвата Бахмута. Высказывались мнения о том, что потерь может быть еще больше.

По мнению аналитиков, Пригожин, таким образом, не позволил российскому Минобороны заявить о победе. В дальнейшем сообщения об огромных потерях станут определяющими в контексте дискуссий о городе в Донецкой области, считают аналитики.

В свою очередь, бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин допустил, что потери могут быть в полтора раза выше, чем заявляет Пригожин.

По его словам, если из 50 тысяч завербованных рекрутов в ЧВК "Вагнер" погибли 10 тысяч, а 26 получили помилования и вернулись в Россию, то не учитываются еще 14 тысяч. По мнению Гиркина, значительная часть из них также могла быть убита. В общей сложности, "Вагнер" мог потерять свыше 40 тысяч в боестолкновения в районе Бахмута.

Напомним, что журналисты NYT считают, что, пролив много крови в Бахмуте, российские войска потеряли возможности наступать и теперь уйдут в оборону.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ ослабевает. А противовоздушная оборона Украины станет полноценной только благодаря западным истребителям.