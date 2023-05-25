Россия становится слабее: Зеленский рассказал об истребителях F-16 и ПВО Украины (видео)

По словам главы государства, он провел первое заседание Ставки после всех важных визитов, которые касались решений относительно обороны Украины. По его словам, только с новыми истребителями противовоздушная оборона страны станет полноценной.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый же украинский F16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия будет становиться все слабее. Об этом он рассказал в новом обращении к украинцам.

По словам главы государства, он провел первое заседание Ставки после всех важных визитов, которые касались решений относительно обороны страны.

"Прежде всего, это касается авиационной коалиции – коалиции современных истребителей для Украины", — отметил президент.

Зеленский заявил, что предоставление Украине западных самолетов станет глобальным шагом, который позволит расширить оборонительные способности страны. Он отметил, что только с новыми истребителями противовоздушная оборона страны станет полноценной.

"Первый же украинский F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять – будет слабее, становиться еще более изолированной. Это будет сигнал, что российский террор проиграл", — отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что будет подготовлена необходимая база для того, чтобы украинские пилоты получили западные самолеты. Главное – это скорость тренировок и поставок F-16 западными партнерами.

"Наши воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием так эффективно, как от нас даже не ожидали. С самолетами, я уверен, будет столь же успешно", — заявил глава государства.

Обращение Зеленского к украинцам

Ранее 24 мая Владимир Зеленский уже говорил о том, что провел заседание Ставки. Он заявил, что заслушал отчеты о ситуации на фронте от военного руководства Украины. Отдельное внимание уделили переходу ВСУ на западные самолеты.

По его словам, на Ставке присутствовало военное руководство Украины, среди которых главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и многие другие.

Еще напомним, что Зеленский также говорил, что в Украине появится Корпус морпехов. Морская пехота, как сказал президент, привлекалась к обороне наиболее значимых участков фронта. Военные уверенно уничтожали российских захватчиков, их потенциал будут увеличивать.