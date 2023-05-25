"Вагнер" заканчивается: Череватый рассказал про свою "дискуссию" с Пригожиным

По словам спикера командования, владелец ЧВК "Вагнер" не выдающийся военачальник, и в то же время не глупый. У него на столе — ежедневные отчеты о потерях и разведданные, которые говорят о том, что нужно уходить из Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал о заочной дискуссии с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По его словам, россиянам из военизированного формирования нужен только повод, чтобы оставить позиции в Бахмуте. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам Череватого, Пригожин не выдающийся военачальник, и в то же время не глупый. У него на столе — ежедневные отчеты о потерях и разведданные и сопоставляет текущие данные.

Например, за истекшие сутки ЧВК "Вагнер" потерял 120 убитыми и 144 ранеными. Рота погибших и рота раненых – это серьезные потери, и он отдает себе отчет в том, что время безвозвратно уходит, имеющаяся живая сила — капитал, благодаря которому он хотел получить хотя бы какую-то политическую субъектность – тоже заканчивается.

Громкие заявления в прессе — следствие его вывода, что "Вагнер" заканчивается, подчеркнул Череватый.

Полковник отметил, что примерно полтора месяца тому назад была т.н. "заочная дискуссия" с Евгением Пригожиным, во время которой Череватый сказал, что тенденция к тому, что "вагнеровцы" идут на убыль в Бахмуте, сохранится. И, из-за того, что вербовать осужденных он больше не может, Бахмут станет последним рубежом "Вагнера".

"После этого он снял на окраинах Бахмута у их танка Т-34 видео, в котором назвал меня "генерал Череватый" и сказал, что я все говорю не так", — вспомнил полковник, добавив, что по прошествии месяца Пригожин сам начал заявлять о потерях и отсутствии боеприпасов. Он также блефовал, говоря, что с 10 мая выведет свои войска и оставит поле деятельности для регулярной армии.

Напомним, что обсуждения российских потерь в Бахмуте были главной темой российского информационного пространства. Экс-главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что заявленные Пригожиным потери как минимум в полтора раза выше — более 40 тысяч.

Также сообщалось, что политолог рассказал о настоящих планах Пригожина. По словам Кирилла Рогова, "кремлевский кулинар" считает полномасштабное вторжение в Украину ошибкой, из-за которой ВС РФ придется оставлять захваченные города.