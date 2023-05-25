Поедут около 20 человек: СМИ раскрыли детали обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

Украинских военных будут учить по адаптированным программам НАТО. Однако Запад старается сделать так, чтобы Киев "не засматривался на слишком дорогие игрушки", пишут журналисты.

Великобритания первой начнет обучение пилотов ВСУ по использованию американских истребителей F-16. Об этом сообщили 25 мая несколько западных чиновников журналу Foreign Policy.

Около 20 украинских пилотов пройдут начальную подготовку, далее идут специальные курсы. Пилотов ВСУ ждут адаптированные программы НАТО и занятия на тренажерах, указал представитель британского правительства.

Украинское командование направит в Британию курсантов, которые знают английский язык для ускорения процесса обучения. Тем не менее на Западе стараются сделать так, чтобы Киев "не засматривался на слишком дорогие игрушки", говорят собеседники издания.

Чиновники отмечают, что перспектива обучения десятков украинских летчиков-истребителей на F-16 после трех десятилетий эксплуатации самолетов СССР может превратиться в проблему для Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Дании и США.

"Американскому летчику-истребителю с опытом ведения боевых действий достаточно пройти ускоренную школу F-16 — от 12 до 16 контрольных полетов. Через три месяца он уже вылетит", — объяснили знакомые с проблемой специалисты.

Старший научный сотрудник по вопросам оборонной политики Фонда "Наследие" Джон Венейбл считает, что западные самолеты не будут долговечными в Украине. Российские истребители в этом плане надежнее — они способны работать в суровых условиях, у них мощнее тормоза и выше шасси, чем у их американских аналогов. Также у F-16 есть проблемы со взлетом с плохо подготовленных взлетно-посадочных полос.

"Российские самолеты, к которым привыкли украинские пилоты, берут нефильтрованный бензин. Украинские летчики-истребители могут сломать двигатель стоимостью в миллион долларов, если они не будут осторожны при посадке", — заявил Венейбл.

Напомним, что в Пентагоне 24 мая обещали обучать украинских пилотов использованию самолетов F-16 в Европе. Курсы начнутся в течение нескольких недель или месяцев.

По данным СМИ, у президента США Джо Байдена изменили позицию по поставкам Киеву истребителей F-16 благодаря усилиям главы Пентагона Ллойда Остина. Вашингтон останавливала цена — один истребитель F-16 стоит 63 млн долларов.