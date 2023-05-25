Украина готовила теракты против ядерных объектов РФ, — ФСБ (видео)

Диверсии, как утверждают в ведомстве, должны были привести к остановке реакторов. ФСБ по делу о терактах задержала двух украинцев и двух россиян. Еще один человек, который находится в Бельгии, объявлен в розыск.

Сотрудники ФСБ якобы предотвратили диверсию украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской АЭС. Накануне Дня Победы планировалось подорвать более трех десятков опор линий электропередач. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что диверсантам якобы удалось подорвать одну опору и заминировать еще четыре на Ленинградской АЭС. Также, по сообщению ведомства, были заложены бомбы под семь опор на Калининской АЭС.

Сотрудники ФСБ утверждают, что "это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС", и повлекло бы нанесение существенного ущерба экономике и репутации России. В ведомстве уточнили, что провести операцию планировалось к 9 мая.

Кого задержало ФСБ

Российская спецслужба задержала граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, 1978 и 1974 годов рождения. Отмечается, что у них якобы были псевдонимы "Механик" и "Макс".

Также в ФСБ сообщили, что в розыск объявлен Юрий Кищак с псевдонимом "ЮБК", который имеет как российское, так и украинское гражданство. По данным спецслужбы, он находится в Бельгии.

Кроме того, задержаны "два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками".

Следствие считает, что диверсантов в сентябре 2022 года завербовал сотрудник Службы внешней разведки Украины Виталий Горбатюк. Затем они обучались в Киевской и Николаевской областях, после чего через Польшу и Беларусь перешли российскую границу в Псковской области.

Напомним, 7 мая в ФСБ сообщили, что им якобы удалось предотвратить попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области. Целью диверсии, как отмечают россияне, могли быть самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В разведсводке Министерства обороны Великобритании от 5 мая отмечалось, что Российская Федерация не имеет возможности защитить крупные и уязвимые узлы железной дороги от действий диверсантов.