"Опасаясь нашего наступления": оккупанты возобновили проверки людей в Луганской области

Люди в полицейской форме, как отметил глава ОВА Артем Лысогор, ходят и ищут людей с проукраинской позицией. Помогают им в этом "законсервированные" агенты, после чего их передают в ФСБ.

Российские оккупанты в Луганской области начали искать людей, которые имеют проукраинскую позицию и могут помогать украинским военным. Все это на фоне разговоров о приближающемся контрнаступлении. Об этом 25 мая сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, огромное количество людей в городах Луганской области остались верными своей родине и ждут, когда бойцы ВСУ освободят их от российской агрессии. Именно поэтому, российские оккупанты в полицейской форме начали искать людей с проукраинской позицией.

Вычисляют таких людей при помощи специальных агентов, которые узнают нужную информацию и сдают сотрудникам полиции.

"Вы же понимаете, что на той территории осталось очень много "законсервированных" агентов, которые сливали информацию о наших активистах, защитниках и бывших АТОвцах. Понятно, что людей, обладающих мощной проукраинской позицией, сдают ФСБ. Постоянно у них работают патрули, постоянно они ищут, проверяют, наверное, опасаясь нашего наступления", — говорится в сообщении.

Отдельно глава Луганской ОВА добавил, что эвакуация по всей области продолжается и чаще всего людей не спрашивают хотят ли они уезжать. Людей, которые хотели бы выехать практически нет. За прошлые сутки их вообще не было, а перед этим набралось четыре местных жителя.

Напомним, 19 мая сообщалось, что РФ в Луганской области занялась паспортизацией выпускников — иначе им угрожают не допустить к экзаменам. Российские документы, по данным Луганской ОВА, заставляют оформлять всех без исключения. В некоторых населенных пунктах даже обозначили сроки принудительной паспортизации.